O dia “D” do Novembro Azul em Óbidos teve boa demanda

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos está promovendo, nesta segunda-feira, dia 19, uma programação do dia “D” do Novembro Azul, na Unidade Básica de Saúde Francisco Barros, com atendimento dos pacientes por um médico urologista, que tem como objetivo a prevenção contra o câncer da próstata.

O evento, segundo a secretária de saúde, Natália Tavares, está trazendo um médico especialista para realizar o exame de “toque retal” nos pacientes. “Apesar do preconceito de alguns pacientes, conseguimos trazer uma boa demanda e divididos o atendimento em dois dias, sendo que hoje será o primeiro dia e outro dia será no final do mês de novembro (data ainda não definida)”, informou Natália.

Durante o evento, ouve também uma palestra sobre o assunto com objetivo de esclarecer os pacientes. Compareceram na triagem, 136 pacientes, entre idosos e jovens. “Superou todas as nossas expectativas e procuraremos fazer o melhor para atender a necessidade de nossa população. Ficamos muito satisfeita com o comparecimento dos pacientes”, comentou Natália.

Diego Mirando, o Médico urologista que esteve em Óbidos para o atendimento dos pacientes, comentou o seguinte; “A primeira impressão foi excelente, pois fiquei muito satisfeito com a participação dos homens, pois é uma participação muito positiva perceber que os homens de Óbidos tem a consciência de que é preciso buscar a prevenção e a assistência médica”.

Dr. Diego informou que quando o câncer é detectado logo no início, a chance de cura é cerca de 90%, portanto os pacientes a partir de 45 anos deverão procurar o médico urologista anualmente para fazer o exame de próstata.

Natália também informou que, se nos exame for constada alguma anomalia, os pacientes serão encaminhados para Santarém, através de TFD, para que possam ser feitos exames mais detalhados e dados os encaminhamentos necessários.

www.obidos.com.br – Fotos de Odirei Santos

