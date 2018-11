Manifestação em Óbidos contra o alto preço de energia cobrados pela CELPA

Por volta das 19h desta segunda-feira, dia 19, na Av. Nelson Sousa, em Óbidos, um grupo de obidenses se concentrou em frente a um Hotel, onde estavam hospedados prestadores de serviços da CELPA, empresa de serviço de distribuição de energia no Pará, em forma de protesto contra a fiscalização abusiva que a Celpa esta realizando em Óbidos, segundo alguns manifestantes, e contra o alto valor da energia cobrados no Pará.

Segundo alguns manifestantes, mesmo o Pará tendo duas hidroelétricas de grande porte no estado, que também distribui energia para outros estados, os consumidores pagam um valor muito alto pelas contas de energia no Pará.

Confira o Ranking dos valores de energia no Brasil, conforme mostra o site da ANEEL (http://www.aneel.gov.br/ranking-das-tarifas) , pesquisado nesta terça-feira, dia 20 de novembro, onde a CELPA está em 9º lugar, de 97 concessionárias.

Os servidores da prestadora de serviços da Celpa deixaram Óbidos e foram para outro município.

Quanto a fiscalização dos consumidores em Óbidos, a Celpa divulgou uma nota sobre vistoria técnica nas unidades atendidas pela Celpa no Município de Óbidos, veja a nota:

---------------------

Nota

Celpa – sobre a vistoria técnica nas unidades atendidas pela Celpa no Município de Óbidos,

A Celpa esclarece que equipes da concessionária estão realizando visitas técnicas, seguindo procedimentos dentro das Normas Técnicas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Durante a inspeção os técnicos da Distribuidora utilizam o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, para preencher com as informações encontradas no imóvel no momento da inspeção.

O Termo de Ocorrência de Inspeção é um documento regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica utilizado por todas as distribuidoras do país como ferramenta de apuração de informações das instalações de um cliente. O preenchimento e a assinatura desse documento não significa aplicação de multas.

A Celpa reforça que não tem interesse em lesar os seus clientes e que trabalha continuamente para melhorar a qualidade da energia e do atendimento. Nos casos em que é constatada alguma alteração, é feita a regularização do padrão de consumo imediatamente no imóvel.

Comunicação//Celpa

Foto: Redes Sociais

