II Semana de combate aos impactos causados por agrotóxicos terá programação em Santarém, Mojuí dos Campos e Alenquer.

De 26 a 30 de novembro será realizada a II Semana de Combate aos impactos dos agrotóxicos na região do Baixo Amazonas. A programação será em Santarém, Mojuí dos Campos e Alenquer, com palestras e debates sobre temas voltados para a saúde humana e o aspecto ambiental, todos relacionados aos danos causados pelos agrotóxicos. O evento é organizado pelo Fórum Regional de Combate aos Impactos Causados pelos Agrotóxicos.

A abertura será em Santarém, no dia 26 de novembro, às 9h, no auditório do campus Tapajós, da Ufopa (bairro do Salé), com programação pela manhã e à tarde. No mesmo dia, a partir das 9h, haverá palestras na sede do STTR de Mojuí dos Campos. Toda a programação é gratuita, aberta ao público, e com certificado emitido pela Ufopa.

Nesta segunda edição da Semana, que é realizada em todo o Estado, Alenquer também será sede dos eventos, para possibilitar a participação dos moradores e comunidades dos municípios da Calha Norte. O seminário em Alenquer será no dia 28 de novembro, no ginásio poliesportivo Otávio Proença de Morais, com palestrantes da Universidade Federal Oeste do Pará, Universidade de Brasília, Emater e Adepará.

A programação segue no dia 29, em Santarém, com debate na sede do STTR, e encerra no dia 30 com a realização da feira de produtos orgânicos no prédio do Fórum de Justiça de Santarém.

A Semana tem apoio da Ufopa, Ministério Público (MPPA), Fase Amazônia, Emater, STTRs (Santarém, Mojuí e Alenquer), Odyssea, secretarias municipais de Agricultura e de Saúde de Alenquer, Embrapa, Pastoral Social da Diocese de Santarém, clínica Oncológica do Brasil e Fórum Estadual de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos.

Os temas abordados incluem a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA), os impactos dos agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente, mortandade das abelhas, agroecologia e produção orgânica e a certificação de produtos artesanais. Também haverá capacitação de profissionais de saúde e apresentação do Manual de Vigilância e Atenção em Saúde às populações expostas a agrotóxicos.

Dentre os palestrantes, estão os pesquisadores Marcos Mota, do Instituto Evandro Chagas, e Geraldo Mosinann, que vai tratar da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos; Flavia Garcez e Rui Bessa, da Ufopa; Carlos Passos, da UnB e outros.

O Brasil é maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Dados da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) indicam que cada brasileiro consome em média sete litros de agrotóxicos por ano e 64% dos alimentos que chegam à mesa estão contaminados acima do nível permitido. Os impactos são para o meio ambiente, com contaminação da terra, água e ar, e ao ser humano, com doenças neurológicas, câncer e outras.

