Tribunal Regional Eleitoral assina convênio com a Prefeitura de Óbidos

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará firmou um convênio coma Prefeitura de Óbidos nesta quinta-feira, dia 22, com objetivo da Prefeitura disponibilizar suporte para que a Justiça Eleitoral possa fazer o cadastramento biométrico de todos os eleitores obidenses, aptos a votar no município.

De acordo com os termos do convênio, a Prefeitura deverá disponibilizar ao TRE, servidores, veículos, assim como salas de escolas e de prédios público, tudo com objetivo de facilitar o recadastramento biométrico de todos os eleitores obidenses.

Estiveram presentes no ato da assinatura do Convênio, a Desembargadora do TER –PA, Dra. Vélia Regina Pinheiro; o Prefeito de Óbidos, Chico Alfaia; Juiz Eleitoral de Óbidos, Dr. Clemilton, presidente da Câmara Municipal, entre outras autoridades.

Referente ao convênio, Dra. Célia comentou sobre o cadastramento biométrico: “Esse aprimoramento da Justiça Eleitoral visa garantir uma maior lisura, uma maior transparência e segurança no processo eleitoral. Esta revisão biométrica se torna obrigatória para Óbidos e o cidadão deve comparecer no cartório eleitoral de Óbidos para fazer sua revisão biométrica até o mês de janeiro e se não comparecer terá seu titulo de eleitor cancelado”.

O prefeito de Óbidos Chico Alfaia falou sobre a importância da assinatura do convênio: “A importância é a cooperação, pois o município estará dando apoio ao TER para que os eleitores possam se cadastrar e exercer seu direito a cidadania”.

Dr. Clemilton, juiz eleitoral de Óbidos, também falou o cadastramento da biometria: “Todo eleitor tem que comparecer ao cartório eleitoral para fazer seu cadastro biométrico e a revisão de seu título (dados cadastrais), porque nas próximas eleições será obrigatório o uso da biometria”, informou Dr. Clemilson.

O cadastramento biométrico já esta acontecendo em Óbidos e eleitor obidense terá até o dia 24 de janeiro para fazê-lo e se não o fizer, seu titulo será cancelado e sofrerá uma série de sansões como: multa, perder o passaporte e benefícios do governo federal, entre outras sansões.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

