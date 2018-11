IFPA-Óbidos está com inscrições abertas para Especialização em Educação Ambiental

IFPA – Campus Óbidos está oferecendo especialização em Educação Ambiental para professores dos municípios de Juruti, Oriximiná, Alenquer, Curuá, Terra Santa, Faro e Óbidos.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - Campus Óbidos está com as inscrições abertas para o processo seletivo da Especialização - Lato sensu - em "Docência em Educação Ambiental", até o dia 02 de novembro de 2018.

O publico alvo são os professores efetivos da rede municipal de ensino da área de abrangência do IFPA - Campus Óbidos, que correspondem aos seguintes municípios: Juruti, Oriximiná, Alenquer, Curuá, Terra Santa, Faro e Óbidos.

As inscrições deverão ser feitas pela plataforma SIGAA.

Mais informações pelo E-mail:

FONTE: IFPA-Campus Óbidos

