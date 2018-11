Projeto de Revitalização da Fortaleza Gurjão é entregue ao Prefeito de Óbidos

Os Alunos e Professores da escola Raymuno Chaves entregam projeto de revitalização da Fortaleza Gurjão ao prefeito de Óbidos.

Professores e alunos do 9ºAno, das turmas A e B, da Escola Dr. Raymundo Chaves, em Óbidos, visitaram a Fortaleza Gurjão, na Serra da Escama, no início do mês de novembro, os quais vivenciaram na prática uma aula de História de Óbidos e verificaram in loco, os problemas de conservação dos canhões que ainda restam naquela fortificação que foi construída em 1908.

No dia 20 de novembro, os professores e alunos que visitaram a Fortaleza Gurjão participaram de sessão especial na Câmara Municipal de Óbidos, os quais entregaram o projeto de revitalização da Fortaleza Gurjão aos vereadores.

Nesta segunda feira, dia 26, o Prefeito de Óbidos, Chico Alfaia e os Secretários: de Cultura, Eduardo Dias e Nildo, do Meio Ambiente, estiveram visitando a Escola Dr. Raymundo Chaves, os quais foram recebidos pela direção, professores e alunos da escola, os quais entregaram em mãos o projeto de "Revitalização da Serra da Escama e Fortaleza Gurjão".

O Professor Carlos Vieira, que é um dos coordenadores do projeto nos informou que o Prefeito prometeu abraçar a causa e que, já estão preparando uma primeira ação de revitalização da Fortaleza Gurjão, para o dia 08 de dezembro.

Com informações e fotos do Prof. Carlos Vieira.

