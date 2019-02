Sistema de Arrecadação de Óbidos foi apresentado na Associação Comercial

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças e Setor de Tributos, realizaram na última quarta-feira (30), uma reunião para apresentação do novo sistema de arrecadação no município de Óbidos. O evento aconteceu na Associação Comercial e contou com a presença do gestor municipal chico Alfaia, empresários, contadores, e sociedade civil.

Chico Alfaia enfatizou a importância do novo sistema para as agilidades nos serviços e da grande relevância da arrecadação para os investimentos públicos.

O Sitema de Arrecadação tem como objetivo dotar o Município de Óbidos uma ferramenta capaz de auxiliar as empresas e profissionais prestadores de serviços no cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto Sobre e Serviços e aos demais contribuintes o acesso aos serviços de governo eletrônico no âmbito da tributação municipal.

Fonte: Ascom/Pmo – Fotos de Odirlei Santos.

