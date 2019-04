Museus de Santarém serão tema de exposição fotográfica; saiba como participar

Interessados podem enviar até três fotos sobre o acervo e características dos museus da cidade. Inscrição é gratuita e pode ser feita pela internet.

O Centro Cultural João Fona, o Museu de Arte Sacra e o Museu Dica Frazão em Santarém, no oeste do Pará, serão alvo de muitos clicks de máquinas fotográficas e celulares nos próximos dias. Isto é o que propõe a exposição fotográfica colaborativa que será promovida pela Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) no período de 13 a 19 de maio.

A programação será comemorativa ao dia internacional do Museu (dia 18 de maio) e as inscrições, gratuitas, já estão abertas. Os interessados podem enviar até três fotografias que retratem o acervo, estrutura e as características do museu.

O prazo para a inscrição e envio das fotos é até 30 de abril. Os participantes precisam preencher um formulário no site da Ufopa, disponível aqui. A chamada para as fotografias é aberta para estudantes, professores, funcionários da Universidade e também ao público geral.

Segundo a diretora de Cultura da Ufopa, Estefany Couto, a ideia da exposição surgiu para incentivar que a população santarena visite os museus da cidade e conheça um pouco mais sobre a história local. “Nossa intenção é lançar um olhar sobre a memória, as ideias e os valores reunidos nos museus. Muitas pessoas nunca visitaram esses espaços em Santarém, por isso desejamos que todos visitem, façam fotos e participem da exposição que só será possível se for construída por todos”, explica.

Os museus

O Centro Cultural João Fona, localizado na Avenida Adriano Pimentel, na orla de Santarém, funciona em um prédio histórico da cidade (inaugurado em 1868) e que já sediou as atividades do Fórum de Justiça, Prefeitura de Santarém, Câmara Municipal e Prisão Pública.

Quem visita o local, pode conhecer um pouco mais sobre a história santarena, apreciando peças arqueológicas, fragmentos de cerâmica, peças de artesanato indígena, jornais, livros e moedas antigas, entre outros artefatos. O Centro funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Já o Museu Dica Frazão, localizado na Rua Wilson Fonseca, n° 281, no centro da cidade, onde funcionou por anos o ateliê da artesã, que faleceu em 2017, aos 96 anos. Desde 1999, o local é o museu da arte e vida deste ícone cultural santareno, expondo os trabalhos da artista, que utilizava matérias-primas especiais como fibras, sementes e raízes amazônicas em suas peças.

A entrada no Museu Dica Frazão é gratuita e o horário de visitação é comercial, mas pode ser flexibilizado em contato prévio com a coordenação.

O Museu de História e Arte Sacra funciona ao lado da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, na Travessa Siqueira Campos, no centro de Santarém. O local tem um acervo exposto com importantes relíquias históricas e religiosas. São aproximadamente mil peças, entre imagens, móveis, terços, mantos e quadros.

Há uma taxa de R$ 5 para a visitação e o museu funciona de terça-feira a sábado, de 8h até 11h30.

Fonte: G1/Santarém

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.