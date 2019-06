Liga Desportiva de Óbidos  e Clubes filiados realizarão torneio no dia 22 de junho

No próximo final de semana, sábado, dia 22 de junho, acontecerá uma programação da Liga Desportiva Obidense – LDO e clubes obidenses, no Estádio Arizão, com objetivo de arrecadar recursos para os clubes de futebol obidense.

Segundo informações pela manhã haverá um torneio entre as seis equipes do campeonato, Mariano, Paraense, Juventus,, São Francisco, Vasco, Vila Nova, e os clubes convidados JAC e PSG. Pela parte da tarde terá o torneio de duplas.

A premiação acontecerá pra os dois primeiros colocados do torneio e das duplas, com som ao vivo. Você está convidado para participar de mais um evento esportivo promovido pela Liga Desportiva Obidense , Clubes filiados e Semel.

