Obidenses recebem o Navio Hospital Papa Francisco e Sant´Ana peregrina com festa

Foi um verdadeira festa a recepção de Senhora Sant´Ana e o Navio Hospital Papa Francisco, que chegaram neste sábado, dia 06, no cais do porto de Óbidos, onde a população obidense foi recepcioná-los.

A imagem peregrina de senhora Sant´Ana iniciou sua peregrinação pela capital do Amazonas, Manaus, em abril, onde tem a maior colônia de obidenses entre as capitais brasileiras, depois foi para Belém do Pará, onde peregrinou durante um mês, em seguida foi para Macapá, capital do Amapá e no dia 30/06 retornou e foi para Santarém, onde aconteceu a peregrinação, até esta sexta-feira, dia 05.

Neste sábado, dia 6 de julho, a imagem peregrina de Sant´Ana retornou para Óbidos, no Barco Hospital Papa Francisco que estava em Santarém, de onde saiu hoje pela manha, sendo que houve uma parada na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, na localidade de Januária, e depois seguiu para Óbidos, onde foram recepcionados por uma multidão, que foram até o cais do porto para festejar a chegada.

Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos recepcionou a imagem de Senhora Sant´Ana, e caminhou entre o povo, até chegar ao palco, quando foi erguida para o povo presente. Logo após houve uma missa, dando as boas vindas ao Navio e Santana Peregrina.

Uma programação com músicos obidenses, apresentação de quadrilhas e muita música ao vivo, marcou a chegada do Navio Hospital e Santana Peregrina, com muita festa.

O Navio Hospital Papa Francisco

O Navio Hospital Papa Francisco, saiu de Fortaleza, no Ceará, onde foi construído, no dia 11 de junho, foi para Belém e de lá para a região do oeste do Pará, mais especificamente, Óbidos, o qual circulará na região levando atendimento médico à população ribeirinha.

O Navio Hospital percorrerá as águas do rio Amazonas e será o caminho para levar saúde e assistência à população ribeirinha, os hospitais de Óbidos e Juruti, serão referência para os casos de mais complexidade diagnosticados no percurso. Ao se aproximar das comunidades, uma “ambulancha” irá a frente para iniciar as triagens e otimizar os atendimentos.

O Hospital Flutuante tem 32 metros de extensão e vai comportar consultórios médicos, odontológicos, centro cirúrgico, sala oftalmológica completa, laboratório de análises, sala de medicação, sala de vacinação e leitos de enfermaria, além de equipamentos para exames, como raio-X, ultrasom, eco, mamógrafo, esteira ergométrica e eletro. Além da atenção básica de saúde à população, as equipes atuarão na prevenção e diagnóstico precoce do câncer, com a realização de exames e triagem. Também serão realizadas em parceria com as universidades que enviarão equipes de médicos e residentes.

Lembrando que a Festividade de Senhora Sant´Ana acontece sempre no mês de julho, sendo que este ano ocorrerá no período de 14 (dia do círio fluvial) a 26 (dia do encerramento da festa).

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2728-obidenses-recebem-o-navio-hospital-papa-francisco-e-sant-ana-peregrina-com-festa#sigProId62fcf9a971 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.