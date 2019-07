Está acontecendo em Óbidos o Mutirão de Catarata

Está acontecendo em Óbidos, nos dias 11 e 12 de julho, o Mutirão de Catarata, com atendimento no Centro de Referência Especializado do Município, promovido pela Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), com os pacientes que estavam em espera para tratamento fora de domicílio - TFD.

São aproximadamente 60 pacientes que estão sendo assistidos para o procedimento cirúrgico, com técnicas que possibilitam ao paciente sair do procedimento com a visão totalmente recuperada!

A cirurgia consiste na retirada de uma membrana rígida, que se forma sobre o cristalino do olho, que impossibilita a nitidez na visão. Após a limpeza, é feito implante de lente intraocular dobrável de silicone, já inclusa no procedimento.

Os pacientes foram previamente avaliados pela equipe médica que indicou aqueles que teriam condições de se submeter ao procedimento. Eles também terão o retorno pós-operatório, sendo acompanhados para verificar a evolução pós-cirúrgica e possíveis intercorrências.

