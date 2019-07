Wander de Andrade vence o festival do servidor do Pará com a música “Carvoaria do Norte”

A música "Carvoaria do Norte, do compositor Wander Andrade, de Óbidos, região do Baixo Amazonas é grande campeã do Canta Servidor – I Mostra de Música do Servidor Público, realizado pela Secretaria de Cultura do Estado, em Conceição do Araguaia, sudeste paraense, na noite desta quinta-feira (24).

A canção foi interpretada por Adria Góes, esposa do compositor, com arranjos do argentino Sérgio Àbalos, emocionou o grande público e jurados, na Praia das Gaivotas. A letra fala da triste realidade da exploração do trabalho infantil nas carvoarias e da destruição sistemática da floresta.

Em 2015, quando o festival que valoriza o talento dos servidores públicos do Pará era denominado Servifest, Wander Andrade foi campeão com a música Braços da Espera, a poesia de um homem que espera pela sua amada em um cais no município de Óbidos. A conquista foi inédita para a região do Baixo Amazonas, que em 15 anos do evento, nunca havia alcançado o 1º lugar.

O Festival do Servidor do Pará que é organizado pela Escola de Governança do Estado (EGPA), contou 12 finalistas, sendo 3 da região Metropolitana de Belém, 3 da região Nordeste e Sudeste, 3 do Baixo Amazonas e Sudoeste e 3 da Região Marajó.

