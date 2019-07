Secretário de educação e diretores de escolas se reúnem para planejar retorno às aulas

Secretário de educação Jaime Costa, se reuniu na manhã desta segunda-feira (29), com diretores das escolas municipais e corpo técnico da Secretaria de Educação (SEMED), para planejamento do início do segundo semestre do período letivo 2019, onde na oportunidade se tratou de temas que vem sendo trabalhados na educação do município, dando destaque para: limpeza das escolas, merenda escolar, transporte escolar, calendário letivo, autorização das escolas, obras, ponto eletrônico, educação fiscal, IDEB – indicadores de qualidade da educação infantil cadastro PMALFA, agenda de aprendizagem – BNCC, busca ativa, semana da pátria e reinício das aulas.

Segundo o calendário do município o reinicio das aulas está confirmado para quinta-feira dia 01 de agosto para todas as escolas da rede municipal de ensino, incluindo as da zona rural várzea e terra firme.

Na oportunidade o Secretário Jaime, confirmou que estará prestando maiores esclarecimentos sobre esse planejamento, amanhã (30), durante coletiva de imprensa, que acontecerá na Casa de Cultura as 09h da manhã.

FONTE: Ascom/Pmo

