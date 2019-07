Feira Empreendedora em Óbidos também é lugar de Arte

A Feira do Empreendedor na Praça José Veríssimo, em Óbidos, surgiu como proposta de fomentar o auxílio a renda familiar ao micro e pequeno empreendedor obidense e no dia 21 de julho, completou dois anos, quando foi realizado uma série de atividades alusivas as comemorações.

Para os que frequentam a feira, além do delicioso café regional, outras atividades ocorrem todos os domingos pela manhã, como: fornecimento de alimentação, exposição de artesanato, livros da literatura local, mudas de plantas, produtos com mel de abelha, geleia do cacau, entre outros produtos que podem ser encontrados na feira.

Destacamos aqui, que neste domingo, dia 28, os jovens artistas Samuel e Isadora Pessoa, expuseram suas obras de artes, os quais tiveram apoio da Professora Idaliana Marinho, com o fornecimento do material para que esses dois artistas mirins pudessem realizar seus trabalhos.

FOTOS...



