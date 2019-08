Barco Hospital Papa Francisco foi inaugurado em Belém do Pará

O Barco Hospital Papa Francisco está em Belém do Pará e na manhã deste sábado, dia 17, iniciou a programação de inauguração com uma visitação ao Barco Hospital, quando foi formanda uma fila para que as pessoas pudessem acessá-lo. Muitos obidenses estiveram presentes.

Clique aqui para ver o VÍDEO da visitação do Barco

Várias autoridades estaduais e municipais estiveram presentes no evento de inauguração, quando registramos algumas imagens que mostra o inicio da programação pela manhã, que teve continuidade a tarde às 16h, no Hotel Grand Mercure, no bairro de Nazaré, em Belém. A cerimônia contou com a condução e benção do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. Também estiveram presentes o Monsenhor Massimo Catterin, da Nunciatura Apostólica no Brasil, entre outras autoridades de São Paulo, Pará e Óbidos.

Veja o Vídeo da Cerimônia

Na ocasião foi lida a mensagem do Papa Francisco sobre o Barco Hospital.

Clique aqui para ver a mensagem de Papa Francisco

A programação continuará neste domingo, dia 18, com a primeira ação na capital paraense, com celebração eucarística em ação de graças, às 8h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo (Cidade Velha) e ao longo do dia haverá a “Ação Solidária” no Porto Palmeiraço, também na Cidade Velha, com a presença do Barco Hospital.

Barco Hospital Papa Francisco

Construído em Fortaleza, no Ceará, o Barco Papa Francisco tem o objetivo de oferecer acesso à saúde básica às pessoas que moram às proximidades dos rios. A ideia do barco hospital, com atendimento médico, surgiu a partir do incentivo do Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude (2013), que no período visitou um hospital, no Rio de Janeiro, administrado pela Associação e Fraternidade São Francisco e questionou se a Associação já havia implantado o projeto de assistência médica na Amazônia. A partir desse encontro iniciou-se, com o Dom Frei Bernardo Bahlmann, juntamente aos demais religiosos da Fraternidade, a idealização do projeto com a missão de levar atendimento à população ribeirinha.

Estrutura

O Barco Hospital Papa Francisco tem o comprimento de 32 metros e contará com até 23 profissionais da área da saúde, com capacidade para até 30 tripulantes. Abriga salas para os seguintes serviços médicos: raio-x, mamógrafo, ecocardiograma, teste ergométrico, sala cirúrgica, laboratório de análises, farmácia, sala de vacinação, consultórios médicos, consultório oftalmológico e odontológico, e ainda, leitos de internação.

VEJA AS FOTOS...



