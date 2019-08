Em reunião, comunidades obidenses discutem sobre o "Linhão de Parintins"

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 22, uma reunião na Comunidade do Livramento com ELECNOR do Brasil, empresa responsável pela construção da linha de transmissão até Parintins/AM e representantes das comunidades obidenses envolvidas, com o objetivo de apresentar o projeto, explicar, tirar dúvidas e das demandas para que haja a garantia de direitos dos afetados e redução ao máximo de problemas.

Participaram da reunião representantes da ELECNOR do Brasil, responsável em construir o linhão até Parintins, Douglas Sena (Pastoral Social - Diocese de Óbidos); Sebastião Pinheiro (Diretor Ambiental da ELECNOR); Isomar Barros (Vice Prefeito de Óbidos); Os vereadores Rosinaldo Cardoso e Rosinaldo Queiroz (Câmara Municipal de Óbidos) e os moradores da aéreas de assentamento das comunidades de várzea que serão afetadas pela obra: Arapucu, Trindade, Livramento, Santa Cruz, Muratubinha, Muratuba Grande e São Lázaro.

Douglas Sena, representante da pastoral Social, nos informou que além dessas comunidades, estão envolvidas nas discussões e fazem parte da comissão criada pra discutir o assunto, representantes das comunidades dos assentamentos do Paraná debaixo e da Costa de Baixo que não serão afetados diretamente com o linhão, mas estão na discussão. “Nós estamos numa empreitada para trabalhar também para conseguir Luz Para Todos e a gente colocou essas outras associações”, informou Sena.

Segundo informações, a comissão está solicitando a empresa uma agenda positiva para que as comunidades possam garantir seus direitos nas questão das indenizações justas, que possam trabalhar da melhor forma possível e tragam algum resultado positivo, pois o linhão será só de transmissão e não de rebaixamento.

“A nossa preocupação nessa questão é de garantir que os direitos das pessoas que moram nas comunidades sejam respeitados e que de fato haja sempre um diálogo muito transparente entre a empresa a comunidade. Por isso ontem na reunião lá na comunidade Livramento, dia 22, que durou mais ou menos 4 horas, a empresa apresentou o projeto e respondeu os questionamentos das Comunidades”, informou Douglas Sena.

Douglas também informou que irão criar um grupo de trabalho junto a empresa para que se possa viabilizar um agenda positiva entre empresa e as comunidades. “No caso o Muratubinha e Arapucu como são comunidades quilombolas, existem leis específica que defende e protege o território quilombola e a empresa precisa ainda fazer estudo de componente quilombola dentro das Comunidades, trabalhar na questão de compensações e outras coisas. Mas nós estamos nessa organização”, finalizou Douglas.

www.obidos.net.br

Informações de Douglas Sena e fotos de Luciano.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2843-em-reuniao-comunidades-obidenses-discutem-sobre-o-linhao-de-parintins#sigProId85e5cd2d40 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.