ÓBIDOS 322 ANOS: Missa Solene em Ação de Graças ao Aniversário de Óbidos

Aconteceu na noite desta quarta-feira, 02, na Praça de Cultura, em Óbidos, uma missa solene em comemoração ao aniversário de 322 anos Óbidos. A comunidade católica obidense acompanhou a Santa Missa que foi Celebrada pelo Padre Davenir Andrade.

A Missa faz parte da programação em homenagens a Óbidos, sendo que durante todo o mês de outubro foi montado uma grade de programação, na qual está prevista nesta quinta-feira (03), o Sarau Cultural Infantil nas Escolas José Verissimo, Inglês de Souza e Dom Floriano; no dia 04 (Sexta), Show de Aniversário: DJ Felipe Alaan, Romero e Banda e um dos maiores Shows do momento – Uendel Pinheiro; no período de 24 a 26 a realização do XV FEMOB – festival de Música Obidense.

Foto de Adriana Vieira

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

