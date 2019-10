FEMOB 2019: Secretaria de Cultura divulgou relação das músicas classificadas

A Secretaria de Cultura divulgou nesta segunda-feira, a relação das 24 músicas selecionadas para o XV edição do Festival de Música Obidense (FEMOB), que será realizado no período de 24 a 26 de outubro de 2019; cujas eliminatórias e a final acontecerão na cidade de Óbidos-Pa, para as quais deverão ser observadas as normas e condições estabelecidas no Edital.

Conforme relação, existem músicas de compositores de Óbidos, em sua maioria, Oriximiná, Santarém, Terra Santa, Belém, Macapá, Juruti e Goianaia.

Conforme o Edital, a premiação será a seguinte: Dentre as 12 (doze) músicas selecionadas para a final, a premiação será: 1º lugar: R$ 5.000,00 + TROFÉU; 2º lugar: R$ 3.000,00 + TROFÉU; 3º lugar: R$ 2.000,00 + TROFEU; Melhor intérprete: R$ 1.000,00 + TROFÉU; Melhor Letra: R$ 1.000,00 + TROFÉU.

- CLIQUE AQUI PARA VER O EDITAL NA INTEGRA

Confira as músicas selecionadas:

