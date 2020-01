A Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2020, pelo segundo ano consecutivo, promoverá durante o carnaval o Almoço Festivo de Sant´Ana, que este ano acontecerá no no Cliper de Sant'Ana, dia 23 de fevereiro, domingo de Carnaval, dia que desfilará o Bloco Xupa Osso, cujo objetivo é de angariar recursos para a Festividade.

O almoço está previsto iniciar as 11h, será Self Service, terá bingo, leilão, com venda de bebida, som ao vivo e muito carnaval.

Participe!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.