Nova Feira do Produtor em Óbidos está em construção

A Feira do Produtor, que funciona atualmente próximo ao Quartel de Óbidos, em breve terá novo endereço, será próxima ao Estádio Arizão, Rua Pedro Alvares Cabral, no Bairro da Cidade Nova.

A nova Feira do Produtor já está em construção, sendo que a empresa responsável é a Construtora Macambira e Comércio LTDA e segundo a Ordem de Serviço, originada da Tomada de Preço, nº 06/2019, tem o valor de R$ 383.915,71, fruto da emenda parlamentar do deputado Chapadinha, com término previsto para 13 de junho de 2020.

Segundo informações, a construção da nova Feira será bastante funcional e está na fase de construção da estrutura do telhado para que os operários possam trabalhar abrigados, por conta das intempéries.

A obra ganhará uma estrutura moderna e funcional para aqueles que irão comercializar seus produtos, como também para os consumidores que frequentam a Feira do Produtor constantemente.



Informações e fotos de Odirlei Santos

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3145-nova-feira-do-produtor-em-obidos-esta-em-construcao#sigProId3d4af8e087 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.