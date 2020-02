Renovação Carismática Católica de Óbidos realizará Retiro de Carnaval

"Não vos conformeis com este mundo!" Este será o tema central do retiro de carnaval em Óbidos. O evento ocorrerá de 23 a 25 de fevereiro no bairro São Francisco, no centro comunitário da referida localidade.

Denominado Restaura-me Senhor, o retiro de carnaval contará com momentos fortes de Oração, anúncio da Palavra de Deus e a alegria e animação que é peculiar.

A Renovação Carismática Católica de Óbidos, convida as comunidades da cidade e do interior para esse momento de restauração e avivamento!

Iniciando no domingo as 7h30min com a Santa Missa na Matriz de São Francisco e Santa Clara, a programação terá continuidade abrangendo todas as faixas etárias, ressalta-se que haverá também paralelo ao retiro para adultos, o Restaura-me Kids, especialmente para a criançada, preferidos de Jesus.

É hora de montar as caravanas de todas as comunidades e vivenciar um carnaval Cristão com a genuína alegria que vem de Deus!

Não fique de fora!!!



Informações: Ministério de Comunicação Social (MCS)

