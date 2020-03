FPF e Clubes confirmam partidas do Parazão 2020 com portões fechados

O Departamento de Competições da Federação Paraense de Futebol anunciou na tarde desta terça-feira (17/3) que, as partidas da 9ª e a 10ª rodada do Campeonato Paraense serão realizadas sem a presença de público nos estádios.

Em reunião realizada no auditório da entidade, a FPF atendendo pedido dos representantes dos clubes decidiram pela continuação do campeonato com a realização dos jogos de portões fechados, além disso, o presidente da entidade maior do futebol, Adelcio Torres anunciou que todos as despesas dos jogos da 9ª e 10ª rodada, serão custeados pela FPF.

A nona rodada tem três jogos marcados para este final de semana. No sábado (21), Paragominas e Paysandu se enfrentam na Arena Verde, Remo e Águia no Evandro Almeida e Itupiranga e Carajás no Zinho de Oliveira. As outras partidas estão marcadas para domingo (22), Castanhal e Tapajós no Maximino Porpino, Bragantino e Independente no Diogão em Bragança.

Foi aprovado também a antecipação da décima e última rodada da fase classificatória, as partidas que aconteceriam no domingo (29/3), foram antecipadas para a próxima quarta-feira (25/3), com todas as partidas marcadas para as 10hs da manhã.

TABELA

9ª rodada

Paragominas x Paysandu – 21/03 (sábado) – 10h – Arena Verde

Remo x Águia – 21/03 (sábado) – 15h30 – Baenão

Itupiranga x Carajás – 21/03 (sábado) – 17h – Zinho Oliveira

Castanhal x Tapajós – 22/03 (domingo) – 10h – Modelão

Bragantino x Independente – 22/03 (domingo) – 15h30 – Diogão

10ª rodada

Itupiranga x Paysandu – 25/03 – 10h – a definir

Carajás x Paragominas – 25/03 – 10h – Mamazão

Águia x Bragantino – 25/03 – 10h – Zinho Oliveira

Castanhal x Independente – 25/03 – 10h – Modelão

Tapajós x Remo – 25/03 – 10h – Colosso dos Tapajós

FONTE: FPF

