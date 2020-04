Em Óbidos, Boletim Informativo sobre o Coronavírus foi anunciado o 1º caso suspeito

Em coletiva referente ao Boletim Informativo sobre o Coronavírus (Covid-19) em Óbidos realizada nesta terça-feira, dia 07, da qual participaram o prefeito de Óbidos, Chico Alfaia e a Secretária de Saúde Nathália Tavares, foi anunciado o primeiro caso suspeito de Coronavírus na cidade.

Segundo o Boletim Informativo divulgado às 19h | 07.04.2020, temos a seguinte situação:

CASO SUSPEITO (01): Pessoa com febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, que nos últimos 14 dias tenha viajado ou teve contato com alguém que chegou de viagem.

CASO EM ANÁLISE (02): Se dão quando o município realiza a notificação por qualquer Síndrome Gripal Grave (Ex: Um paciente com pneumonia). A SESPA inclui a notificação e avaliação da amostra biológica também para o Coronavírus-COVID-19, além de vários outros tipos de gripe. Por isso, o caso em análise entra no boletim, mas não se trata especificamente de suspeita para o Coronavírus-COVID-19.

Pessoas em Monitoramento: 42

Caso Confirmado: 0 (zero)

Conforme informação, mais duas pessoa da zona rural do município poderão entrar em analise. A pessoa suspeita veio de Manaus e estava sendo monitorado e isolamento social em casa por 14 dias e após esses dias apresentou quadro gripal, do qual foi feito a coleta de amostra biológica e informada a Secretaria Estadual de Saúde.

Nesta quarta-feira, dia 08, está marcada uma reunião com o comitê de crise, quando serão analisadas medidas mais duras para o município de Óbidos, no sentido de evitar a proliferação do Covid-19.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

