Secretaria de Saúde divulga novos casos de Covid-19 em Óbidos

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos neste domingo, dia 07, às 20h, destaca os casos confirmados de Coronavírus que subiram para 42, entretanto, o número de casos suspeitos baixou para 10, em relação ao boletim anterior.

A secretária Nathália Tavares gravou uma mensagem sobre as mudanças do Boletim divulgado neste domingo (07), sempre alertando para que as pessoas que não precisem sair, para ficar em casa, assim evitar aglomeração pelas ruas de Óbidos, evitando a proliferação do vírus.

BOLETIM

