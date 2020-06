Óbidos: Coordenadores da ação solidária entregam equipamentos à Santa Casa

A ação solidária “Obidenses Contra o Covid-19”, tem como objetivo arrecadar recursos para comprar “Cápsula Vanessa” e equipar 15 leitos da Santa Casa de Óbidos, o que ajudará no tratamento de pacientes com Covid-19 que forem internados.

Nesse sentido, os Coordenadores da ação solidária receberam neste sábado, dia 13, vindo de Manaus no Ferry Boat Obidense, equipamentos que proporcionam a ventilação não evasivas - “Cápsula Vanessa” - os quais foram entregues ao Frei Nicolau administrador do Hospital Dom Floriano (Santa Casa de Misericórdia de Óbidos) e deverão ser montadas em breve.

Destacamos também, que durante a entrega dos equipamentos houve a apresentação da fisioterapeuta vinda do Estado do Amazonas para montar as cápsulas e treinar os profissionais de Saúde na Santa Casa de Misericórdia, com as despesas todas pagas pela campanha “Obidenses Contra covid 19”.

A Ação Solidária “Obidenses Contra o Covid-19” continua, contribua depositando o valor que estiver ao seu alcance na conta abaixo ou pelo link da Vakinha.

BANCO DO BRASIL

OBIDENSES X COVID LIS

Agência: 0256 – 9

Conta poupança: 27.340-6

Variação: 51

VAKINHA

As doações também podem ser feitas através do Link da Vakinha (copie e cole no navegador): http://vaka.me/1113151

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3443-obidos-coordenadores-da-acao-solidaria-entregam-equipamentos-a-santa-casa#sigProId2ad112156a View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.