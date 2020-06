Confira as viagens do Navio VIP Óbidos – Santarém – Óbidos desta semana

Por conta da Pandemia de Covid-19, as linhas Óbidos – Santarém – Óbidos ficaram alteradas e as embarcações que fazem essa linha modificaram suas programações se alinhando aos Decretos Estadual e Municipal que falam sobre as viagens entre outros os municípios.

Diante disso, o Navio VIP publicou a sua programação para esta semana, veja:

INFORMATIVO NAVIO VIP

Viagens da semana:

Dia 17.06.2020 - quarta feira, de Óbidos para Santarém às 22h.

Dia 18.06.2020 - quinta feira, de Santarém para Óbidos às 19h.

OBS: As autorizações são solicitadas na sede da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda a sexta, de 8h às 12h. Mediante documentação que comprove tratamento de saúde e prestação de serviços essenciais. Situações excepcionais serão avaliadas pela equipe da Secretaria.

Atenção!

Profissionais em atividade profissional essencial também precisam comprovar sua viagem com a declaração emitida pela Secretaria de Saúde.

Informações: 93-99151-0238 / 93-9122-7415 / 93- 9194-6032.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.