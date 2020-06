MRN doa três mil cestas básicas ao município de Santarém

SANTARÉM | Iniciativa apoiará famílias em vulnerabilidade social atendidas pelas unidades dos CRAS e pelos espaços de acolhimento no município

Com intuito de contribuir com a segurança alimentar das pessoas em maior vulnerabilidade social neste período de pandemia, a Mineração Rio do Norte (MRN) doou, na última quarta-feira, 3 mil cestas básicas ao município de Santarém. A entrega foi feita ao prefeito da cidade, Nélio Aguardar, e à Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito.

O prefeito Nélio Aguiar destacou que a iniciativa é louvável e mostra a sensibilidade e solidariedade da empresa ao povo santareno. “Ficamos muito felizes e parabenizamos à Mineração Rio do Norte por essa forma de agir e poder ajudar as famílias santarenas, pois o momento de pandemia colocou, de uma hora para outra, muitas famílias em vulnerabilidade. Muitos perderam entes queridos, emprego e entraram em crise financeira e social, por isso precisam desse apoio. Essa doação também vem fortalecer o trabalho da Secretaria de Assistência Social para ajudar as famílias nessa situação”, ressaltou.

Celsa Brito, titular da Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social (Semtras), explicou que será feito um planejamento para a distribuição, levando em conta hoje as famílias assistidas pelas oito unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e pelos três espaços de acolhimento no município. “Esse apoio vem somar muito na nossa estrutura e ampliar nosso serviço. Ações de grandes empresas, como a MRN, mostram o compromisso social e dão o exemplo para várias outras empresas. Quando você vê uma empresa dando o exemplo, você incentiva para que toda sociedade trabalhe junto, de mãos dadas, para combater a pandemia”, ressaltou.

O diretor de Sustentabilidade da MRN, Vladimir Moreira, afirmou que a MRN está unindo todos os esforços para apoiar no enfrentamento à Covid-19 na região Oeste do Pará. "A empresa está muito sensível a este momento tão delicado, em especial para famílias que perderam fonte de renda e sustento. Estamos atuando em várias frentes, com a distribuição de cestas básicas e nas ações de promoção à saúde. Acreditamos que se todos abraçarem esta causa, seja apoiando com recursos, seja apoiando na prevenção, vamos vencer a pandemia”, declarou.

Na região Oeste do Pará, a MRN já investiu cerca de R$ 5 milhões em ações de combate à Covid-19, o que inclui campanhas preventivas, distribuição de cestas básicas para comunidades de Oriximiná (quilombolas, ribeirinhas e indígenas) e Santarém, além da doação de equipamentos hospitalares, materiais de higiene e testes rápidos para os hospitais municipais de Oriximiná, Terra Santa, Faro, Alenquer e Óbidos.

FONTE: Comunicacão/MRN

