Diocese mantém suspensão de eventos religiosos presenciais em igrejas de Óbidos

ÓBIDOS | Diante do progressivo aumento dos casos confirmados da Covid-19 no município de Óbidos e com a prorrogação do Decreto Municipal de Medidas de Prevenção ao Enfrentamento do Coronavírus, a Diocese de Óbidos emitiu um Comunicado nesta terça-feira, dia 30, o qual prorroga medida de suspensão de eventos religiosos presenciais em igrejas de Óbidos.

“Nós, como Igreja particular de Óbidos, no desejo de contribuir com o combate proliferação do vírus, manteremos nossas celebrações da Santa Missa, ainda sem a participação dos fiéis. Mantendo as transmissões através das mídias sociais até o momento cm que for oportuno retornar gradativamente a normalidade”, diz o comunicado assinado pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo.

Dom Bernardo, no final do Comunicado, pediu aos fiéis união e orações para vencer a pandemia: “Pedimos gentilmente a todos os fieis, que neste momento se unam em suas casas, Igreja doméstica, para a oração em família pedindo sob a intercessão de Senhora Sant´Ana pelo fim desta pandemia”

O Comunicado que matem a suspenção de missas presenciais vale até o dia 11 de julho de 2020.

Veja na integra o Comunicado:

