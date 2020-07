ÓBIDOS - COVID-19: Entre os 540 casos confirmados, tiveram mais 03 óbitos

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta quinta-feira, dia 09, às 19h, destaca que já existem 540 pessoas com Covid-19 em Óbidos, sendo que aconteceram mais 03 óbitos, totalizando 14 óbitos.

O boletim também destaca que existem 594 pessoas com suspeita de Coronavírus, os quais estão aguardando os resultados dos exames.

Veja o Boletim:

----------------------------------

ÓBIDOS - COVID-19: Boletim aponta 512 casos confirmados e 592 suspeitos (08/07).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta quarta-feira, dia 08, às 19h, destaca que já existem 512 pessoas com coronavírus em Óbidos, sendo que 258 pessoas já estão recuperadas, cerca de 50%.

Destaca também que existem 592 casos suspeitos, os quais estão aguardando resultados de exames.

No Boletim consta que na Zona Rural existem 35 casos confirmados, sendo que o Bairro da Cidade Nova aparece com mais casos entre os Bairros de Óbidos, 134, e em segundo lugar, Santa Terezinha, com 96 casos.

Veja o Boletim por Bairro.

-----------------------------------

ÓBIDOS - COVID-19: São 231 pessoas recuperadas dos 459 os casos confirmados (06/07).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta segunda-feira, dia 06, às 19h, destaca que já existem 459 pessoas com Covid-19 em Óbidos, sendo que 231 pessoas já estão recuperadas.

Destaca também que existem 530 casos suspeitos, os quais estão aguardando resultados de exames.

Veja o Boletim.

-----------------------------------

ÓBIDOS - COVID-19: São 229 pessoas recuperadas dos 440 os casos confirmados (05/07).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos neste domingo, dia 05, às 19h, destaca que já existem 440 pessoas com Covid-19 em Óbidos, sendo que 229 pessoas já estão recuperadas. Os casos suspeitos são 457 pessoas, aguardando resultado de exames.

A Zona Rural consta no Boletim, 26 casos confirmados, sendo que o Bairro da Cidade Nova aparece com mais casos entre os Bairros de Óbidos, 109 casos.

Veja o Boletim por Bairro.

--------------------------------

ÓBIDOS - COVID-19: Entre os 403 casos confirmados, mais 02 óbitos (03/07).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta sexta-feira, dia 03, às 19h, destaca que já existem 403 pessoas com Covid-19 em Óbidos, sendo que houve 02 óbitos confirmados, totalizando 11 óbitos.

O boletim também destaca que existem 469 pessoas com suspeita de Coronavírus, os quais estão aguardando os resultados dos exames.

A Zona Rural consta no Boletim, 24 casos confirmados, sendo que o Bairro da Cidade Nova aparece com mais casos entre os Bairros de Óbidos, 97 casos.

Veja o Boletim por Bairro.

-----------------------------------

ÓBIDOS - COVID-19: Sobe para 394 os casos confirmados e 441 casos suspeitos (02/07).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta quinta-feira, dia 02, às 19h, destaca que já existem 394 pessoas com Covid-19 em Óbidos, sendo que dessas, 211 pessoas já estão recuperadas.

O boletim também destaca que existem 441 pessoas com suspeita de Coronavírus, os quais estão aguardando os resultados dos exames.

Veja o Boletim

