FESTIVIDADE DE SANT´ANA 2020: Confira a programação Cultural e Religiosa

A Coordenação Geral da Festividade de Senhora Sant’Ana 2020 divulgou a programação das Lives que acontecerão como Programação Cultural da Festividade, como também a Programação Litúrgica.

Lembrando que, devido o distanciamento social por conta da pandemia, a Programação Cultural será por Lives, assim como as missas serão transmitidas via redes sociais (Facebook, Youtube, etc), sites e rádio, sem a presença de fieis, somente com o presidente da celebração, sua equipe e os responsáveis pela celebração do dia, em virtude das medidas de distanciamento social.

A programação cultural iniciará no dia 12, domingo, com a Live da Dupla Álvaro e Daniel, conforme programação completa abaixo.

No link seguinte, você poderá acessar a Programação Litúrgica, a qual iniciará no dia 11/07, com a Missa de Envio e a trasladação, continuará no dia 12/07 com o Círio, que este ano vai ser terrestre, por conta da pandemia, diferente dos anos anteriores que eram fluviais.

CLIQUE AQUI PARA VER A PROGRAMAÇÃO LITÚRGICA COMPLETA

