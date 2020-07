NOTA DE FALECIMENTO: Óbidos perde D. Deuzalina Maria José S. de Aquino

Filhos, genros, noras, netos e bisnetos, comunicam o falecimento de Deuzalina Maria José Santos de Aquino , ocorrido as 11:40 dia 14 de julho de 2020.

Que seu exemplo de gentileza, educação e bondade permaneçam para sempre em nossas memórias e que o alento e conforto dos amigos, neste instante de tamanha dor, sejam os momentos felizes da vida plena de uma mulher cuja a missão foi cumprida.

Que Deus a receba no céu e console nossa família e amigos na terra.

A Família.

O Texto seguinte, de Célio Simões, foi enviado por Every Aquino para homenagear Dona Deuza Aquino.

Caro amigo Dr. Every:

Enviado pelo compadre Jose Antônio, venho de ler o convide para participar da gloriosa data dos 90 anos da nossa querida Deuza.

Dada a distância e compromissos antes assumidos, não poderei comparecer, o que justifica esta breve mensagem que espero, seja transmitida a aniversariante.

A casa da Deuza em Belém, que frequentei assiduamente no início dos anos 70, era para mim, ainda solteiro e jovem acadêmico de Direito, uma espece de “porto seguro”, onde aos sábados aguardava-me o carinho de sua numerosa prole e maternal bondade da anfitriã, seu jeito de “mãezona”, sua paciência, generosidade e gestos que não deixavam dúvidas de como eu era querido naquele relacionamento cujo desabrochar foi espontâneo e dura até hoje.

Jamais vi Deuza de mau humor. Seus olhos como os da foto que ornamenta o convite, sempre sugeriram paciência, bondade compreensão e tenho certeza que perdão pelas irreverências próprias da juventude, essa juventude para mim já distante e para ela, em seu nonagésimo aniversario, muito mais.

Porém, a juventude distante, que ela certamente viveu num mundo de sonhos com seu amado Juquinha, a tornou uma ser feliz a seu modo. Aparentemente frágil, agigantou-se quando teve que superar a morte do companheiro para transmudar-se nos sustentáculos dos filhos que sob sua serena orientação cresceram e se tornaram pessoas de bem. Deuza trocou o estado civil de viúva, pelo estado de espirito de líder e isso tudo com poucas palavras, eu diria mesmo que de forma monossilábica, apenas através do exemplo.

O grande GABRIEL GARCIA MARQUES disse, numa dos seus famosos escritos que "O SEGREDO DE UMA VELHICE AGRADÁVEL CONSISTE APENAS NA ASSINATURA DE UM HONROSO PACTO COM A SOLIDAO".

Ouso divergir do mestre. Nossa estimada Deuzalina Maria José dos Santos Aquino, cujo extenso nome perde apenas para o tamanho de sua felicidade, está aí para provar o contrário: Vive uma velhice saudável não porque fez pacto com a solidão e sim porque substituiu a solidão pelo calor humano da família e dos muitos amigos que a admiram e a querem bem, dentre os quais modestamente me incluo.

Transmita, por gentileza à feliz aniversariante e a todos de sua digna família minhas congratulações pela magna data, a par da minha frustração de na poder pessoalmente abraçá-la nesse momento único especial de sua proveitosa vida.

Com especial apreço,

Célio Simões

