O Barco Hospital Papa Francisco faz atendimento em comunidades ribeirinhas

Em 365 dias, o Barco Hospital Papa Francisco realizou mais de 45 mil atendimentos. O barco hospital atende comunidades de municípios do baixo amazonas e, durante este um ano, seguiu um cronograma que previa a passagem ao menos duas vezes em cada comunidade. Com a covid-19, o atendimento do projeto sofreu uma alteração em seu calendário e uma adaptação precisou ser feita em alguns atendimentos.

Nesse sentido, a direção do Barco Hospital Papa Francisco divulgou um novo cronograma de atendimento, que vai de 21 a 30 de julho de 2020, o qual irá atender as seguintes comunidades:

- 21/07 - Óbidos (Flexal),

- 22/07 - Juruti (Igarapé das Fazendas)

- 23/07 – Santarém (Curuai)

- 24/07 - Santarém ( Vila Socorro)

- 25/07 - Santarém (Araixuna)

- 27/07 – Prainha ( Santa Maria Uruará)

- 28/07 – Prainha ( Boa Vista do Cuçari)

- 29/07 – Monte Alegre

- 30/07 – Prainha ( Pacoval).

Os atendimentos serão: Consulta com médicos de Clinica Geral, Exames de Raio X, Exames de Laboratórios, Eletro, Teste Rápido de Covid-19 e dispensação de medicamentos.

