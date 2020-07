ÓBIDOS - COVID-19: Casos positivos diminuíram esta semana (20-26), confira o gráfico (26/07).

Saiu neste domingo, 26, às 19h, mais um Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, que mostra 899 casos confirmados, com poucos casos registrados esta semana. A notícia boa é que 544 pessoas já foram recuperadas do covid-19, ou seja, 60,5%.

Preparamos o Gráfico com casos confirmados semanalmente, baseado nos Boletins divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, que mostra uma redução esta semana (20-26), se comparados com os casos registrados em semanas anteriores.

Com referência aos casos suspeitos que aguardam resultados foram registrados 846 casos.

Veja o boletim e o gráfico:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3568-obidos-covid-19-26#sigProIded8b19534a View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.