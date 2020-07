ÓBIDOS - COVID-19: Dos 1093 casos confirmados, 65,8% já estão recuperados (29/07)

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta quarta-feira, dia 29, às 19h, registrou 1093 casos positivos de coronavírus em Óbidos, sendo que 719 pessoas já estão recuperadas, que representa 65,8% de recuperados. Já ocorreram 29 óbitos.

Destaca também que existem 831 casos suspeitos, os quais estão aguardando resultados de exames.

Veja o Boletim de 29/07/2020:

------------------------------------

ÓBIDOS - COVID-19: Boletim registra 99 novos casos em um dia (28/07).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta terça-feira, dia 28, às 19h,registrou 99 casos positivos em um dia, destaca que já existem 1029 pessoas com coronavírus em Óbidos, sendo que 640 pessoas já estão recuperadas. Já ocorreram 26 óbitos.

Destaca também que existem 816 casos suspeitos, os quais estão aguardando resultados de exames.

Veja o Boletim de 28/07/2020:

---------------------------------------

ÓBIDOS - COVID-19: Boletim registra 31 novos casos, total 930 casos confirmados(27/07).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta segunda-feira, dia 27, às 19h, destaca que já existem 930 pessoas com coronavírus em Óbidos, sendo que 562 pessoas já estão recuperadas. Já ocorreram 26 óbitos.

Destaca também que existem 881 casos suspeitos, os quais estão aguardando resultados de exames.

Veja o Boletim 27/07/2020:

-----------------------------------------

ÓBIDOS - COVID-19: Casos positivos diminuíram esta semana (20-26), confira o gráfico (26/07).

Saiu neste domingo, 26, às 19h, mais um Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, que mostra 899 casos confirmados, com poucos casos registrados esta semana. A notícia boa é que 544 pessoas já foram recuperadas do covid-19, ou seja, 60,5%.

Preparamos o Gráfico com casos confirmados semanalmente, baseado nos Boletins divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, que mostra uma redução esta semana (20-26), se comparados com os casos registrados em semanas anteriores.

Com referência aos casos suspeitos que aguardam resultados foram registrados 846 casos.

Veja o boletim 26/07/20 e o gráfico:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3568-obidos-covid-19-29#sigProIded8b19534a View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.