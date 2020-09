Em Óbidos, incêndio atinge o Cemitério São João Batista

No início da noite desta sexta-feira, dia 11, recebemos algumas imagens que mostram o incêndio que aconteceu no Cemitério São João Batista, em Óbidos, o qual iniciou por volta das 18h.

Segundo informações, o incêndio começou na aba da barreira, parte externa ao cemitério e depois se espalhou para seu interior, quando a equipe da Secretaria do Meio Ambiente esteve no local para combater o incêndio, que por volta da 21h foi debelado, evitando que se espalhasse por todo cemitério.

Registramos algumas imagens na manhã deste sábado, dia 12, que mostra a proporção do incêndio, que se espalhou rapidamente pelo cemitério e atingiu muitas sepulturas que ficam para o lado da barreira, como podem ver nas imagens.

Esta época do ano, a mata fica muito seca por conta da estiagem, se tornando muito inflamável, combustível para as chamas. Assim, o fogo pode se espalhar rapidamente, e muitas vezes é provocado por reflexão de vidros, raios, ou por ação do homem (casualmente, programadas ou desordenadas), o que pode virar um incêndio de proporções incontrolável. Neste caso, ainda não se sabe qual a causa do incêndio.

