Museu de Óbidos terá documentação recuperada

Um passo gigantesco para a preservação da memória de Óbidos acaba de ser dado em plena pandemia do novo coronavírus. Foi apresentado na Alemanha a proposta elaborada pela Associação Cultural Obidense (ACOB) para que toda a documentação existente no Museu Integrado de Óbidos seja recuperada, microfilmada, preservada para as futuras gerações.

O projeto será financiado pela fundação alemã Gerda Hunkel, no que concerne à digitalização da documentação existente no acervo do Museu Integrado de Óbidos , segundo garantiu a pesquisadora francesa Emilly Stoll, que negociou a parceria da ACOB com a fundação alemã.

O projeto foi elaborado por una equipe integrada pelo presidente da ACOB, Ronaldo Brasiliense, pelos diretores José Julio Maciel Pinto e Jorge Éder Mamede, e pelo advogado, compositor e cantor Eduardo Dias.

Agora é só aguardar e torcer pelo deferimento e implantação do projeto, aqui mesmo em Óbidos, com mão-de-obra local.

A equipe envolvida no projeto é a mesma que conseguiu o apoio da ONG americana que está patrocinando 50 mil dólares para a digitação dos documentos do fórum de Óbidos, em Santarém.

Por Ronaldo Brasiliense

