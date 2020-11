Programa busca soluções inovadoras para mineração

Estão abertas, até 29 de novembro, as inscrições para o quinto ciclo de desafios do programa de inovação aberta M-START, do Mining Hub, primeiro hub de inovação aberta do setor mineral do mundo. A Mineração Rio do Norte (MRN), maior produtora de bauxita do Brasil, participa do edital apoiando dois desafios: Monitoramento da Eficiência Energética e Tratamento de Água para Retorno ao Meio Ambiente.

Será a primeira vez que a MRN participa do programa M-Start, que visa resolver desafios do setor de mineração. A empresa busca soluções importantes para a operação. “Esperamos desenvolver em conjunto com as startups soluções que impactem positivamente nosso negócio por meio do fomento à pesquisa e ao desenvolvimento de projetos inovadores, que buscam conectar pessoas e aumentar a eficiência operacional”, comenta Paulo Roberto Araújo, Especialista de Melhoria Operacional da MRN.

Neste quinto ciclo do programa M-START estão sendo lançados 15 desafios de várias mineradoras do Brasil. Podem se inscrever startups que buscam se aproximar do setor de mineração para propor soluções inovadoras nas áreas de eficiência operacional, fontes de energia alternativa, gestão de água, gestão de resíduos, desenvolvimento social e segurança e saúde operacional.

Segundo Wvagno Ferreira da Silva, Gerente de Gestão Estratégica da MRN, a empresa busca incorporar a inovação em seus processos e operações com o objetivo de garantir o crescimento, a competitividade e gerar riqueza. “A participação da MRN no Mining Hub potencializa o processo de transformação cultural de inovação, fomentando a inovação aberta e promovendo diversas conexões com o ecossistema da mineração”, declara Wvagno.

O Mining Hub é subsidiado por 22 mineradoras e 16 fornecedores deste setor. A novidade deste ciclo do programa de inovação aberta M-START é a possibilidade de participação no M-Growth, programa que auxiliará startups no desenvolvimento do modelo de negócio por meio de metodologia conduzida por mentores e pelo compartilhamento de experiências com profissionais de referência no mercado.

Entre os benefícios do M-Start estão a possibilidade de investimento para a validação das Provas de Conceito (POCs) das startups nas mineradoras; o trabalho em conjunto com a equipe Neo Ventures; o acesso à infraestrutura das mineradoras e o apoio de equipe técnica; o networking com profissionais do setor da mineração e empreendedores e o acompanhamento para a implementação das POCs.

Serviço

As inscrições para o M-START devem ser feitas até 29 de novembro no site www.mininghub.com.br. Para mais informações, acesse o EDITAL. Dúvidas devem ser encaminhadas para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

FONTE: Comunicação/MRN

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.