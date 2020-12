Pré-matrícula para a rede estadual de ensino ocorrerá entre 14/Dez e 9/Jan

Processo ocorrerá no site da Seduc, de segunda a domingo, de 8 às 18 horas, e a expectativa é de que a oferta oscile entre 100 mil e 166 mil vagas

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) estará disponível para atender as demandas de pré-matrícula que se iniciam na próxima segunda-feira, 14 de dezembro, e seguem até 9 de janeiro de 2021. Neste momento, a demanda é exclusiva para alunos que ainda não fazem parte da rede estadual de ensino. A expectativa é de que a oferta para este ano fique entre 100 mil a 166 mil novas vagas. A rede atende, atualmente, 576 mil alunos nas 927 escolas em todas as regiões do Pará

O processo de pré-matrícula ocorre no site www.seduc.pa.gov.br, de segunda a domingo, ou por meio da Central de Atendimento 08002800078, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Logo após o encerramento da fase de pré-matrícula, a Seduc fará a etapa de confirmação da matrícula.

Os documentos necessários para a confirmação são: original e cópia da certidão de nascimento, da certidão do registro civil ou do RG, original e cópia do CPF e do comprovante de residência atual, duas fotos 3x4 recentes, carteira de vacinação (crianças); carteira de vacina (jovem) e cartão de vacina (adulto), Cadastro Único /CADUNICO - somente a cópia da folha da frente (folha resumo), além do original da ressalva ou do histórico escolar.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, todos os alunos da rede estadual matriculados em 2020 serão rematriculados em 2021, na série subsequente. Caso o aluno queira ser transferido para outra escola, deverá procurar a secretaria da escola na qual está matriculado para fazer a referida solicitação.

CALENDÁRIO

- 14/12/2020 a 09/01/2021: Pré-matrícula novos alunos

- 11/01 a 02/02/2021: Período de confirmação das novas matrículas

- 11 a 15/01/2021: Confirmação de novos alunos com deficiência

- 18 a 25/01/2021: Confirmação de matrícula de novos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; das turmas multisseriadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental I; da 1ª a 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental, Saberes da Terra - Fundamental, Some Fundamental, Educação Infantil Indígena - Pré-Escola, Educação Indígena Ensino Fundamental I e II, e 1ª à 4ª etapa da EJA Fundamental Indígena, Ensino Médio Regular.

- 26/01 a 02/02/2021: Confirmação de matrícula dos alunos novos do Ensino Médio Regular (1º a 3º série); 1ª e 2ª etapas da EJA Médio, SEI, Some Médio, Ensino Médio EJA Campo, Educação Indígena Ensino Médio.

A partir do dia 03/02/2021 até o dia 03/03/2021 - Matrícula de novos alunos sem pré-matrícula, na própria escola, considerando o saldo de vagas remanescentes.

