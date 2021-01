Em coletiva, Governo de Óbidos esclarece medidas de prevenção à pandemia

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 08, na Casa de Cultura de Óbidos, uma entrevista coletiva coma presença do Prefeito de Óbidos, Jaime Silva; Secretária e Saúde, Ana Elsa e Técnica de Saúde Erdênia, que coordena o enfrentamento ao Covid-19, para esclarecimento do Decreto Municipal de n° 24/2021, divulgado em 07/01/21, que estabelece novas medidas para fins de prevenção e de enfretamento à Pandemia do COVID-19, o qual terá validade até 30 de março de 2021.

Jaime iniciou sua fala apresentando a Secretária de Saúde e a Técnica de Saúde, que cuida do enfrentamento ao Covid-19. Informou sobre o Bloqueio do FPM da prefeitura e que estão tomando a providências necessárias para o desbloqueio. Em seguida informou que a nova administração está “tomando pé” da situação da Prefeitura e estão fazendo inventário do que estão recebendo. Comentou também sobre a limpeza pública que está ocorrendo na cidade, e finalmente falou sobre o Novo decreto. Informou que o decreto não é “uma receita pronta” e que na medida do possível, o decreto será ajustado.

Perguntado sobre se barreira na estrada e no porto de Óbidos, o prefeito informou que neste primeiro momento não vai ter, mas se for necessário, segundo os técnicos de saúde, poderá ser revisto. Falou da dificuldade de fiscalizar os barcos, pois muitos deles, principalmente os intermunicipais, que passam por Óbidos diariamente. Sobre punição, Jaime informou, neste momento farão um trabalho educativo, visitando os principais pontos de aglomeração, no sentido de conscientizar as pessoas quanto aos cuidados necessários para prevenir da Covid-19.

Quanto ao aumento dos casos de Covid-19 no Município, Erdênia informou que o Boletim é divulgado semanalmente, sempre a sexta-feira e que os casos têm aumentado gradativamente, devido às aglomerações de final de ano. “Os casos tem aumentado cerca de 25% semanalmente. Nas últimas semanas tínhamos anotado 191 casos aguardando por exame e nos últimos quatro dias, 162 pessoas foram notificadas, isso só de demanda espontâneo. Isso é percebido nos internamento, pois na Santa Casa os leitos estão com lotação máxima”, comentou. Outros detalhes foram comentados que poderão ser visto no vídeo da coletiva que estamos postando no final desta matéria.

Outros assuntos foram tratados na coletiva, como a vacina, que segundo informação não tem data para iniciar no município e que estão montando estratégia para que, quando chegar, iniciar a imunização imediatamente.

Ana Elza, em sua fala, comentou que a Covid-19 ocupa boa parte das atenções que deveriam estar dando aos outros agraves. E que a questão dos leitos, os que estão sendo disponibilizados, estão sendo priorizados para os pacientes graves de Covid. “Nós também temos pessoas acometidas por outros agraves, principalmente os de traumatologia que estão aguardando, não que seja menos importante, mas estamos vendo a questão da gravida, pois o Covid muitas vezes leva a óbito”, comentou. Ana Elsa falou também de outros assuntos que poderá ser visto no vídeo postado.

Clique aqui e confira o vídeo da coletiva na íntegra, cedidos pelo Blog do João Santos.

CONFIRA O DECRETO NA ÍNTEGRA

Fotos de Vander N Andrade

