Inscrições ao processo seletivo do FIES estão abertas até 29/Jan

O sistema de inscrição para o processo seletivo do 1º semestre de 2021 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi aberto à meia noite (zero hora) desta terça-feira, 26. São ofertadas 40 mil vagas para 24.844 cursos de graduação, em 1.461 instituições privadas de educação superior do país. Em 2021, a oferta total para o Fies é de 93 mil vagas.

Até as 10h deste primeiro dia de inscrição, o sistema já registrava 20.032 candidatos inscritos. Para se inscrever é necessário inserir os dados do cadastro (login e senha) realizado no portal de serviços do governo federal acesso.gov.br, em que é possível recuperar os dados de acesso ou realizar o cadastro pela primeira vez.

As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 (horário de Brasília-DF) da próxima sexta-feira, 29, exclusivamente pela internet, na página do Fies: http://portalfies.mec.gov.br/. O resultado será divulgado em chamada única, no dia 2 de fevereiro.

Para a inscrição no processo seletivo do 1º semestre de 2021 do Fies é exigida nota de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, até a mais recente, que é a de 2019. O Enem 2020 será a edição mais recente do exame a ser considerada para o Fies do 2º semestre de 2021, que também aceitará notas de outras edições do Enem, a partir da edição de 2010.

O candidato ao Fies deve ter obtido média aritmética das notas nas cinco provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação.

Quem fez o Enem na condição de "treineiro" não consegue realizar a inscrição para o Fies, conforme as regras do próprio edital do Enem. É exigido do estudante que declare sua condição de "treineiro" no ato de inscrição. Nessa condição, o resultado obtido no exame será utilizado para verificação do desempenho individual e não para concorrer a vagas ofertadas pelo governo federal, por meio de políticas e programas de acesso à educação superior como o Fies, o Programa Universidade Para Todos (Prouni) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Além do critério de desempenho no Enem, o candidato precisa atender também ao critério de renda, que é o de possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

O Fies oferta aos estudantes vagas para financiamento em cursos de educação superior com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e ofertados por instituições privadas de educação superior que aderirem ao programa.

Para mais informações, acesse http://portalfies.mec.gov.br/.

FONTE: MEC

