Colônias de Pescadores e Semmas montam estratégias para combater pesca ilegal durante o defeso

Aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 29, na Sede da Colônia dos Pescadores de Óbidos, Z-19, um a reunião da qual participaram representantes da Colônia Z-19 e da Colônia de Pescadores de Oriximiná, Z-41, juntamente com representantes das Secretarias Municipais do Meio Ambiente (Semmas) de Óbidos, Oriximiná e Juruti, com objetivo de elaborar estratégias de fiscalização no combate a pesca ilegal no período do defeso.

Segundo informações, muitas embarcações de outras regiões estão invadindo o estuário pesqueiro dos municípios de Óbidos, Oriximiná e Juruti, e nesse sentido, essas entidades buscam uma solução para combater o problema que a cada dia vem aumentando.

Só lembrando que nos mês de janeiro, duas embarcações de outras regiões foram apreendidas em Óbidos com toneladas de pescado ilegal. Clique aqui pra ver a matéria.

Durante a Reunião das entidades

O Defeso

O período de defeso é adotado em todo Brasil e esse período de defeso favorece a sustentabilidade do uso dos estoques pesqueiros e evita a pesca quando os peixes estão mais vulneráveis à captura, por estarem reunidos em cardumes e em período de reprodução.

Segundo a legislação, durante esse período do defeso: “Fica proibida a captura o transporte e o armazenamento de todas as espécies nativas, inclusive espécies utilizadas para fins ornamentais e de aquariofilia; tanto para o pescador profissional quanto o amador”.

Na região dos Rios dos Estados do Pará estão no defeso, de 15/11 a 15/03, as seguintes espécies de peixes: aracu, branquinha, curimatá, mapará, pacu, pirapitinga, tambaqui e matrinxã.

