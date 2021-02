Óbidos recebe 200 mil reais de emenda parlamentar para combate a covid-19

Esta semana Óbidos recebeu a emenda parlamentar do Deputado Federal Júnior Ferrai em parceria com o Deputado Estadual Ângelo Ferrari, no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil Reais), destinada a ações de combate ao coronavírus que atinge o município com muitos casos. Segundo o deputado, a emenda destina-se a compra de Oxigênio e Medicamentos para os hospitais.

Além de Óbidos que receberá 200 mil reais, outros municípios da região também receberão valores referente a emenda parlamentar, entre eles: Juruti, 200 mil reais; Oriximiná, 200 mil reais ; Alenquer, 100 mil reais; Curuá, 100 mil reais ; Faro, 100 mil reais, Monte Alegre, 100 mil reais, Prainha, 100 mil reais e Terra Santa, 100 mil reais.

No total, foram destinados aos municípios da Calha Norte, R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), através do Governo do Estado do Pará via Secretaria Estadual de Saúde, para atender os Municípios mais atingidos pela pandemia.

“Os recursos são suficientes para abastecer 3.428 cilindros de 50 líquidos de oxigênio, o que corresponde a 10m³ cada, no valor de R350,00 ou ainda, para comprar 480 cilindros novos abastecidos ao preço de R$ 2.500,00 cada”, comentou Jr. Ferari em sua Rede Social.

Esta Semana, o Deputado Estadual Ângelo Ferrari esteve com o Prefeito de Óbidos, Jaime Silva, entregando a boa notícia para Óbidos.

