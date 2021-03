“Boutique Carnapauxis” será lançada oficialmente em 21/03

O cantor e compositor obidense Paulo André Chaves (P.A Chaves), agora empresário, nos falou de seu novo empreendimento denominado “Boutique Carnapauxis”, que inicialmente funcionará como loja virtual e será inaugurada oficialmente em 21 de março de 2021.

“Somos a primeira loja virtual do Carnaval de Óbidos. Vamos lançar a “Boutique Carnapauxis” dia 21/03, através de uma Live no perfil da boutique. Diante de tanta saudade, resolvemos estampar a energia contagiante do Carnapauxis. Vista-se de folia você também”, comentou P.A Chaves.

Logomarca e modelo de camiseta

Segundo P.A Chaves, a “Boutique Carnapauxis” terá representação em Óbidos, Santarém, Belém e Manaus, e que a loja já está fazendo pré vendas de seus produtos, principalmente as camisetas personalizadas com o tema, através do Instagram, no seguinte endereço: @boutiquecarnapauxis.

P.A Chaves nos informou e as camisetas serão produzidas levando em consideração a cultura obidense: “Produziremos a nossa história, nossa Cultura, nosso Carnaval . Produziremos em breve e lançaremos produtos oficiais com a marca dos blocos que compõem o maior carnaval da região, o Carnapauxis”, finalizou P.A.

Você já pode fazer seu pedido pelo Instagram:

@boutiquecarnapauxis

