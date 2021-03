Em Juruti, Hospital Nove de Abril recebe Usina de Oxigênio

O Hospital Nove de Abril na Providência de Deus em Juruti, Pará, recebeu nesta segunda-feira, dia 09, uma Usina de Oxigênio, que teve todo processo de instalação e testes concluídos e já está interligada a rede hospitalar.

Hospital Nove de Abril passou a ser um sinal de esperança para a região do Baixo Amazonas, desde dezembro com o a inauguração da nova UTI e do credenciamento emergencial pelo governo do Estado do Pará para referência em atendimento de pacientes infectados pela Covid-19. Porém, os desafios com insumos, principalmente Oxigênio, passou a ser o ponto central na luta para salvar vidas.

Diante dessa urgência, a mineradora Alcoa percebendo as dificuldades logísticas de aquisição e transporte de cilindros de oxigênio e o grande volume em uso (35 a 40 cilindros / dia no período mais crítico) se colocou ao lado do Hospital com a doação de cilindros de oxigênio e auxiliando na logística. Entretanto, chegou à conclusão da necessidade de instalação de uma Usina de Oxigênio no Hospital Nove de Abril, que viesse a suprir a demanda, trazendo segurança e qualidade no atendimento.

Nesse sentido, a Alcoa, sensível às necessidades de nossa região, tomou a iniciativa de providenciar uma usina de oxigênio, sendo responsável por todo processo de instalação, sem nenhum custo para o Hospital. Com essa iniciativa, o Hospital já está operacional, recebendo oxigênio produzindo por essa usina.

Frei Afonso e Frei Tiago, administradores do Hospital Nove de Abril, agradeceram: “Queremos agradecer a Alcoa por proporcionar esse suporte ao nosso hospital e assim a todos os que dele necessitam. Agradecemos também a cada profissional de saúde que tem se colocado a serviço da vida de nossos irmãos e irmãs doentes nesse tempo tão desafiador para todos nós”,

