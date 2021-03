ONG entrega equipamentos multimídias às escolas de Óbidos

Premiado ano passado como o melhor projeto educativo em tempos de pandemia, a ONG Passatempo Educativo permanece criando meios para contribuir na educação.

A organização não governamental, Passatempo Educativo, atua há 20 anos com o desenvolvimento de projetos voltados para a educação. Entre tantos desafios em meio à pandemia a ONG conseguiu realizar um projeto que já estava no papel desde o ano passado: alcançar escolas do município de Óbidos, no Pará.

Quarta-feira (24), a escola Irma Firmina e Inglês de Souza, foram contempladas pela Passatempo Educativo, com um kit multimídia que possui: um notebook, caixa de som, data show e um microfone de mesa. A ação da ONG pretende possibilitar essas escolas a participarem do projeto ‘’Reforço Interativo’’ que tem impactado centenas de crianças.

Tudo começou, quando Carlos, responsável pela organização, recebeu uma mensagem da Sra. Adriene Santos - moradora da cidade de Óbidos e avó do pequeno Kaique, estudante do quarto ano, da escola Inglês de Souza. Nessa mensagem, a avó explica os apuros que estava passando para ajudar o neto com as lições, especialmente, em geografia, matéria que ele estava tendo mais dificuldades e, gentilmente, pediu ajuda da ONG.

Carlos conta que, após ajudar a Sra. Adriene Santos, foi rapidamente pesquisar aonde fica Óbidos, pois já planejava levar o reforço interativo para crianças que, assim como Kaique, estavam necessitando de ajuda. Mas para sua surpresa, descobriu ficar á 1100km da capital de Belém, no meio da Amazônia, sendo necessário atravessar o rio de barco, durante três dias.

Mesmo diante dessas dificuldades, a ONG colocou o projeto no papel de levar os kits multimídias para essas escolas, pois só assim seria possível ajuda-los com o reforço. E assim, como há vinte anos, eles vêm batalhando para ensinar crianças e prepara-las para um futuro melhor, dessa vez não foi diferente, eles conseguiram, com muito esforço, pessoas generosas e força de vontade. Em dezembro, a notícia tão esperada chegou: era possível levar os materiais para Óbidos.

Uma das professoras das escolas contempladas, posta em suas redes sociais uma mensagem de gratidão a essa ação: “Meu coração é só gratidão a Deus, a Adriene, vó do aluno Kaique que, tinha duas opções: criticar educadores e escola ou ir em busca de ajuda para atender seu neto nas atividades remotas... E ela foi em busca de ajuda e encontrou ele, Carlos Chinen, um ser humano incrível gente, presidente da ONG Passatempo Educativo, que além de ajudar Adriene, usou a internet para conhecer a nossa Sentinela da Amazônia, e se apaixonou por nossa cidade.’’

Com mais essa conquista, a ONG reforça que não basta apenas esperar o poder público, se não temos auxílio que precisamos, é necessário buscar soluções, pois a avó do pequeno Kaique mostrou que a vontade de ajudar tem que se maior do que qualquer empecilho. A Passatempo acreditou nisso desde o início e seguirá crendo, que a educação derruba barreiras.

A Passatempo Educativo é uma ONG, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que atua há quase vinte anos na promoção de uma educação não formal. O público alvo dessa iniciativa são os estudantes do ensino fundamental e a missão do projeto é impactar, positivamente, o aprendizado, o conhecimento e a educação, incentivando os alunos de maneira lúdica e divertida.

