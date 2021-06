Sema lança a campanha de combate às queimadas urbanas

A Secretaria de Meio Ambiente – Sema realizou nesta terça-feira, dia 1º de junho, no auditório da Casa da Cultura de Óbidos, uma coletiva com objetivo de discutir a Semana do Meio Ambiente, Campanha Municipal de Combate às Queimadas Urbanas e I Concurso Municipal de Educação Ambiental de Óbidos.



Coletiva da Sema

Durante o evento foi divulgado um folder sobre a campanha de combate às queimadas urbanas em Óbidos, que segundo a Sema, é Crime ambiental. Veja o que diz o folder:

Sobre as queimadas

As queimadas urbanas, enquanto problema social é crime ambienta, incomodam, poluem e destroem vidas, prejudicando assim a saúde de da população, comprometendo a qualidade e vida e a distribuição meio ambiente. Sem contar que o uso indevido do fogo no perímetro urbano tende a ocasionar graves problemas no meio ambiente, entre eles, a aparecimento de doenças, desaparecimento de espécies, grandes incêndios e poluição do ar. Pessoas com problemas respiratórios estão entre os grupos afetados, bem como é possível que outros problemas de saúde apareçam por consequências de tais práticas.

