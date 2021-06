Em Óbidos, comunidade se mobiliza para reconstruir o “Centro Social Nossa Senhora de Fátima”

A Comunidade de Nossa Senhora de Fátima, entidade católica localizada no bairro de Fátima, na cidade de Óbidos no oeste do Pará, está se mobilizando para arrecadar recursos e realizar obra de revitalização do “Centro Social Nossa Senhora de Fátima”, em uma LIVE LEILÃO SHOW que acontecerá no dia 19 de junho de 2021 e será transmitidas pelas redes sociais.

Segundo os organizadores, a comunidade dispõe hoje de um espaço que é utilizado por diversas associações que não possuem um lugar fixo para realizar suas atividades como a Associação das Mulheres, Associação Água Cristalina, Associação Carnavalesca Bloco Unidos do Morro e parcerias com grupos de capoeira, luta e jiu-jitsu para jovens. No entanto, esse lugar que atende a toda a população do bairro de Fátima, encontra-se em condições precárias, com piso deteriorado, banheiros inutilizáveis, e sua estrutura que é feita de madeira precisa de reparos constantemente, o que nos gera muitos gastos.

Atual Centro Social de NS de Fátima

“Há anos, são realizados bingos, rifas e vendas de comidas e guloseimas após as celebrações das missas, em frente à Igreja, com o intuito de angariarmos valores para a referida revitalização, mas infelizmente tudo o que até hoje já conseguimos captar não é suficiente, ao menos, para iniciarmos a obra”, informa a coordenação do evento.



Layout do futuro Centro Social de NS de Fátima

Com objetivo de angariar recursos, comunitários do Bairro de Fátima prepararam uma programação especial, que a seguir estamos divulgando. Participe e ajude a Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

Confira a programação:

LIVE LEILÃO SHOW :

DATA: 19/06/21 – Sábado;

Hora do início: 17H.

Link do Grupo do Leilão: CLIQUE AQUI PARA ENTRAR NO GRUPO DE ZAP DO LEILÃO

‍ATRAÇÕES: - Joelson Show; - Adriana e Jorge Cancão; - Adílio Cione e Brenda Dianá; - Rosinaldo Cardoso; - Amaury Savino; - Artur Jr e - Dedê e seu teclado.

Haverá venda guloseimas ao lado da igreja, por delivery e Drive Thru, quem quiser encomendar é só entrar em contato pelos telefones: (93) 991439189 // (93) 991132420 // (93) 992341885 // (93) 991787871

“Salientamos que toda e qualquer contribuição será bem-vinda e fundamental para o sucesso deste trabalho”, agradecem os coordenadores do evento: Cleide Bia e Osmael Vinhote.

Informações e fotos da coordenação do evento.

www.obidos.net.br