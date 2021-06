Defesa Civil Nacional reconhece Situação de Emergência em Óbidos

Foi publicada no dia 11 de junho de 2021, no Diário da União, a portaria PORTARIA Nº 1.154, do Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil que reconhece a situação de emergência do Município de Óbidos, por causa da enchente que afetou fortemente o município, causando muitos transtornos para a população ribeirinha.

O Decreto de Situação de Emergência do Município de Óbidos foi solicitado em 03 de Maio de 2021 pela Prefeitura, devido a enchente do Rio Amazonas que atingiu o município. De acordo com o Prefeito Jaime Silva, a cheia deste ano foi mais um desafio para o seu Governo e que sua equipe vem trabalhando para superar mais esse. Informou também que o município já recebeu 800 cestas básicas do estado e que agora com o reconhecimento da Situação de Emergência pelo Governo Federal, o município conseguirá mais ajuda para a população que está passando dificuldade neste momento.

A seguir a portaria: