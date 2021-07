A comunidade de Igarapé  Açu, em Óbidos,  recebe ação comunitária

A Comunidade de Igarapé Açu, localizada cerca de 70km da sede do município de Óbidos, recebe nesta sexta-feira, dia 16 de julho, serviços comunitários dos órgãos da Prefeitura de Óbidos, assim como da Justiça Eleitoral e outros órgãos. A ação tá ocorrendo na Escola Mestre Pacífico oferecendo vários serviços.

Segundo informações, cerca de 300 pessoas serão beneficiadas com a ação comunitária que está oferecendo os seguintes serviços: Emissão de título eleitoral; Orientação sobre o BPC; Emissão de Carteira do Idoso; Emissão do cartão SUS; Alistamento Militar; Vacinação contra a Covid-19 ( Janssen); Vacinação contra a gripe; E outras vacinação de rotina para crianças e adolescentes e Atualização e inclusão no CadUnico.

Os comunitários também puderam ser atendidos fazendo consultas médicas, distribuição de medicamentos e puderam fazer testes de Hepatites B e C, Sífilis e HIV.

A comunidade de Igarapé Açu foi a primeira a receber as ações , a quais foram acompanhadas pela primeira-dama, Alice Silva, a qual informou que que essas ações serão estendidas para outras comunidades.

Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4330-a-comunidade-de-igarape-acu-em-obidos-recebe-acao-comunitaria#sigProId434352d518 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br

Informações e fotos Comunicação/PMO