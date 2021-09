Doação apoia Santa Casa de Misericórdia de Óbidos

Medicamentos doados pela MRN vão contribuir com o tratamento de centenas de pacientes atendidos mensalmente por esta unidade hospitalar.

Identificação da foto - Paula Fabrina dos Santos Lopes, Técnica de Enfermagem da Santa Casa de Óbidos, recebendo os materiais doados pela MRN.

Referência há quase 100 anos no atendimento médico de comunitários das zonas urbana e rural do município de Óbidos (PA) e cidades vizinhas, a Santa Casa de Misericórdia recebeu neste mês de setembro mais de 30 tipos de medicamentos, totalizando, aproximadamente, 7.500 itens. O material, doado pela Mineração Rio do Norte (MRN), vai contribuir para manter a medicação das centenas de pacientes que são atendidos mensalmente por esta unidade.

Fundada em 1922, a Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos é uma entidade sem fins lucrativos que reúne 79 profissionais de saúde, os quais atendem 300 pacientes por mês nas áreas de clínica médica, cirurgia, obstetrícia e pediatria. Esta unidade hospitalar conta com 23 leitos para clínica geral, 16 leitos pediátricos, 12 leitos para obstetrícia, 12 leitos cirurgia geral, enfermaria de alojamento conjunto com 05 leitos, sala de pré-parto com três leitos, três consultórios ambulatoriais, sala de curativo, sala de repouso/observação, sala cirúrgica, sala de parto, farmácia, unidade de isolamento, entre outras infraestruturas.

É a segunda experiência de doação entre a MRN e a Santa Casa de Óbidos. Em fevereiro de 2020, a empresa doou R$ 90 mil, que foram somados a outros R$ 30 mil doados pela sede administrativa de São Paulo desta unidade hospitalar, para a aquisição de uma caminhonete utilizada para serviços de transporte, por exemplo, de medicamentos e cilindros de oxigênio. “Desde o início da pandemia, a MRN tem dado suporte a instituições hospitalares dos municípios da região onde atua, seja em oxigênio, estrutura hospitalar, EPIs e medicamentos. Parcerias como essa com a Santa Casa de Óbidos, que apoiam a manutenção do atendimento público em saúde no contexto da pandemia de Covid-19, estão alinhadas com o compromisso socioambiental da empresa na busca por contribuir com a qualidade de vida das comunidades que vivem na região”, declara Jessica Naime, gerente de área de Relações Comunitárias.

A Santa Casa solicitou o apoio com o propósito de dar continuidade aos atendimentos gerais e, especialmente de casos de Covid-19 em Óbidos. “Contar com a parceria da MRN é muito gratificante. Desde o primeiro projeto, quando apresentamos nossas necessidades para a aquisição da caminhonete, a empresa mostrou-se pronta e disposta a colaborar. Apresentamos também essa necessidade de aquisição de medicamentos e, de prontidão, a empresa fez essa doação, para que pudéssemos dar continuidade ao tratamento dos pacientes. Desde sua fundação, em 1922, a Santa Casa conta com parceiros para manter suas portas abertas. A gente agradece imensamente”, conclui Julio Cesar Castro da Silva, o Frei Nicolau, presidente da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

Fonte: Comunicação/MRN